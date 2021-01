Atalanta - Lazio, Reina suona la carica: "Consapevoli di cosa ci giochiamo" - FOTO

Suona la carica Pepe Reina. Il portiere spagnolo, autore di una grande prestazione in Coppa Italia dopo aver parato un rigore a Zapata, carica l'ambiente sui social network. Sarà altrettanto importante in chiave Champions, per la Lazio, lo scontro diretto che andrà in scena domenica di nuovo contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. Così il portiere su Instagram: "Consapevoli di cosa ci giochiamo domenica ".

