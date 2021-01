Coppa Italia, un biancoceleste nella Squadra della settimana: ecco chi è

La Lazio è uscita sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia, 3-2, per mano dell'Atalanta. Una magra consolazione però, è arrivata per Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste è stato inserito nella Squadra della settimana della Coppa Italia, dal sito statistico SofaScore. Il centrale è stato inserito nel 3-4-3 come centrale di sinistra, votato ed eletto con l'altissimo voto di 8.9, grazie all'assist per il gol di Muriqi e ovviamente al suo gol coast to coast valido per il momentaneo 2-1 biancoceleste.

