Lazio, Tare su Musacchio: "Ha esperienza internazionale, serviva uno così"

FORMELLO - Il ds Igli Tare, come di consueto, ha aperto la presentazione di un nuovo acquisto a Formello. "Siamo qui a presentare l'ultimo o penso l'unico acquisto del mercato di gennaio", ha detto a inizio conferenza. "Mateo Musacchio è un giocatore di grande esperienza internazionale, soprattutto conosce molto bene il calcio italiano. Lo conosciamo bene, per 4 anni ha giocato al Milan, per la nostra situazione è stato molto utile fare un acquisto ben pensato insieme all'allenatore. Serviva uno di grande esperienza e che conoscesse la Serie A. L'inserimento sarebbe stato molto più facile rispetto ad altre scelte. Siamo ben felici di presentare lui oggi, gli diamo il benvenuto nella nostra famiglia".