Calciomercato Lazio, Baiocchini: "Senza Giroud nessun’altra operazione"

Nessun piano B. Con l’arrivo di Olivier Giroud di fatto tramontato dopo le parole in conferenza stampa di Frank Lampard, il club biancoceleste – con una sola competizione da affrontare – sembra destinato a non operare operazioni in entrata. Queste almeno le ultime indiscrezioni riportate a Sky Sport dall’esperto di mercato Manuele Baiocchini: “La Lazio, da quanto abbiamo capito, resterà così e non farà altre operazioni. O arrivava il grande nome per migliorare la squadra prendere tanto per prendere non avrebbe senso. Ha preso un giovanissimo del 2001 dalla Viterbese: Ricci”. Operazione quest’ultima riguardante la Primavera e già anticipata nei giorni scorsi.

