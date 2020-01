PRIMAVERA - Lazio, ecco Ricci. Il pres. della Viterbese: "Ce lo ha chiesto Tare"

Nuovo arrivo per la Lazio Primavera dopo Andrea Marino. Il club biancoceleste nelle scorse ore si è assicurata un rinforzo in difesa, chiudendo per il prestito secco del centrale Ludovico Ricci. Classe 2001, il ragazzo di Cerveteri ha firmato lo scorso 30 ottobre un triennale con la Viterbese dopo aver esordito già lo scorso anno in Serie C (quest’anno tre presenze). "Ce lo ha chiesto direttamente Igli Tare e anche se io sono geloso dei miei ragazzi, dei nostri giovani, crediamo si tratti di una buona opportunità di crescita per Ludovico. Siamo stati tutti d’accordo nel dargli questa possibilità”, la conferma del presidente della Viterbese Marco Arturo Romano a cuori gialloblu.com. Tra i due club c’è un ottimo rapporto: in estate le operazioni che hanno portato agli arrivi a Viterbo di Daniel Bezziccheri e Mamadou Tounkara. Nel mirino, per la prossima finestra di mercato, anche l’ex Primavera Alessandro Rossi (viterbese doc) e l’esterno di Menichini Luca Falbo, reduce a dicembre dall’esordio in Europa League con Inzaghi.

