DIRETTA CALCIOMERCATO LAZIO - Segui le trattative dallo Sheraton: Giroud verso la permanenza

AGGIORNAMENTO ORE 13.35 - Con il passare delle ore si fa sempre più complicata la pista che porta al colpo Giroud. L'attaccante francese, che secondo le indiscrezioni in arrivo dall'Inghilterra si sarebbe allenato regolarmente con la squadra in vista del Leicester, sembra destinato a restare al Chelsea fino al prossimo giugno in assenza di una valida alternativa per completare il reparto offensivo del club londinese.

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - Novità sul fronte Olivier Giroud. L'Inter, viste le difficoltà di arrivare al francese, avrebbe cambiato obiettivo per virare su Zaza e Bakambu. A questo punto resterebbe da battere soltanto la concorrenza del Tottenham, sperando che intanto il Chelsea trovi anche il sostituto dell'attaccante campione del mondo a Russia 2018.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15: Potrebbe finire dopo 6 mesi la seconda avventura di Milan Badelj alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, il Torino starebbe pensando al centrocampista della Lazio (attualmente in prestito ai viola). Iachini infatti non lo considera titolare e gli preferisce Pulgar. Perciò quella granata potrebbe rappresentare un'occasione di riscatto per Badelj che è legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza nel 2022.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 - La Lazio prova l'ultimo tentativo per prendere Olivier Giroud. Il ds Igli Tare è volato a Londra. (Qui i dettagli)

MILANO - La Lazio non molla Olivier Giroud. Sono fasi di attesa mentre il francese e il Chelsea prendono una decisione. Ma non è la sola pista che porta in Inghilterra. Da seguire anche la situazione Wanyama, centrocampista in uscita dal Tottenham rimasto nel mirino del ds Igli Tare. Il calciomercato chiuderà alle ore 20. Ultime 12 ore per cercare rinforzi da regalare ad Inzaghi. La Lazio ci prova. Noi de Lalaziosiamonoi.it vi porteremo tutte le notizie di calciomercato direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano, fulcro delle trattative qui in Italia.