PRIMAVERA - Lazio, è fatta per Distefano. L'attaccante arriva dal Catania

Gianmarco Distefano è pronto per approdare alla Lazio. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione in queste ore l'attaccante sta firmando un contratto col Catania di 5 anni, poi verrà girato in prestito con diritto di riscatto ai biancocelesti. Il classe 2000 si è già allenato qualche settimana fa con la squadra di Menichini ed era stato valutato positivamente da Tare e dal tecnico ex Salernitana, che finalmente avrà a disposizione il suo nuovo centravanti, richiesto a gran voce in questa finestra di mercato. Niente da fare invece per Simone Pino, che sarebbe potuto rientrare nella trattativa. Rimarrà alla corte del Catania.

