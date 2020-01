Calciomercato Lazio, tutto su Giroud: Tare è volato a Londra

Prima Milano, poi Londra. Sono le ultime ore di calciomercato e il ds Igli Tare ha un gran da fare. In mattinata è volato a Londra da Roma per cercare di sbloccare la trattativa che porta il nome di Olivier Giroud. Il tentativo, l’ultimo, ve lo avevamo annunciato ieri in serata. La Lazio non molla, il dirigente biancoceleste in Inghilterra ne è la prova. Alzerà l’offerta per convincere tutte le parti in causa. Alle 20 il gong finale, si cerca lo sprint finale.

Pubblicato alle ore 9.30