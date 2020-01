UFFICIALE - Lazio Primavera, preso il difensore Ricci

Rinforzo in difesa per la Lazio Primavera. Il club biancoceleste, come anticipato nei giorni scorsi, ha prelevato dalla Viterbese il difensore Ludovico Ricci. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale: "La S.S. Lazio informa di aver acquistato a titolo temporaneo, sino al 30/06/2020, il calciatore Ricci Ludovico proveniente dalla Viterbese Castrense. Il calciatore si aggregherà alla squadra Primavera".

