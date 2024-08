Calciomercato Lazio | Chi è Gigot: il difensore con il vizio del gol... nei derby!

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è vicina a piazzare un colpo a sorpresa. La società biancoceleste nella giornata di oggi avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento di Samuel Gigot, difensore centrale in uscita dal Marsiglia, e nelle prossime ore sarebbe pronta a trattare con il calciatore e il suo entourage per definire l'accordo. Una trattativa portata avanti sotto traccia che, a meno di sorprese, a breve potrebbe portare il calciatore a Formello, facilitata dalla rottura tra il club francese e il suo ex capitano.

CHI È GIGOT? - In realtà Gigot non è un nome nuovo in casa Lazio. La società biancoceleste lo aveva già trattato nel 2018 quando Stefan De Vrij lasciò la Capitale per accasarsi all'Inter e da Formello si erano messi a caccia del suo sostituto, poi individuato in Francesco Acerbi. In quel periodo Gigot vestiva la maglia del Gent e di lì a poco si sarebbe trasferito in Russia, per giocare con lo Spartak Mosca. Aveva 25 anni ed era nel pieno della sua carriera, in attesa della squadra che lo lanciasse nel grande calcio. Per l'occasione giusta, però, dovette aspettare il 2022, crescere all'ombra del Cremlino e mettersi in mostra agli occhi di un Olympique Marsiglia che ha deciso di puntare su di lui per rinforzare la propria difesa. Spinto dalla voglia di riavvinarsi a casa e lanciarsi nel calcio francese, Gigot ha accettato senza esitazione dando il via a quello che sarà probabilmente il momento più alto della sua carriera. Nelle due stagioni passate all'OM, sufficienti per ottenere la fascia di capitano, ha totalizzato 66 presenze, riuscendo a segnare 5 reti mantenendo quella media che in Russia lo aveva portato a ottenere l'appellativo di difensore-goleador, capace di realizzare 10 gol in 110 partite. Nonostante il suo peso nell'economie del club, però, una volta cambiata la guida tecnica, con l'arrivo di De Zerbi sulla panchina del Marsiglia gli spazi per Gigot si sono chiusi immediatamente con il tecnico italiano che lo ha escluso dal progetto, chiedendo alla società di metterlo nel mercato, sperando nell'interesse di qualche club.

CARATTERISTICHE - In Francia Gigot è noto per il suo carattere duro e per la sua irruenza. Spesso protagonista di interventi al limite, nell'ultima Ligue 1 ha collezionato 7 cartellini gialli e 1 espulsione in 21 presenze. Carente in fase di marcatura, la sua dote principale è lo stacco di testa che lo rende una certezza sulle palle alte tanto in fase difensiva, quanto in quella offensiva. Nel corso della sua carriera il suo carisma e la sua grinta lo hanno trasformato in uomo decisivo nelle partite importanti, capace di decidere ben tre derby tra Russia (2) e Francia (1). Nella stagione 2019/20, con la maglia dello Spartak Mosca, decise il derby contro il CSKA Mosca realizzando addirittura con una doppietta, di cui uno ancora di testa. Due stagioni dopo, nel 2021/22, nel classico tra Spartak Mosca e Dinamo Mosca segnò la rete del definitivo 2-2 al 91', ancora con un colpo di testa. In Francia, invece, non ha deciso un vero e proprio derby, ma una partita speciale contro il Lione il 6 novembre del 2022.

GUENDOUZI E TAVARES - Trasferendosi a Roma Gigot ritroverebbe anche due amici speciali: Matteo Guendouzi e Nuno Tavares, con il quale ha condiviso lo spogliatoio nella stagione 2022/2023. Due sponsor che sono pronti ad aprirgli le porte di Formello per accoglierlo e farlo sentire a casa. La trattativa del 2018 e i duei ex compagni, però, non rappresentano l'unico legame con il club biancoceleste. Nella stagione sopracitata, infatti, Gigot ha avuto come allenatore Igor Tudor, tecnico che fino a qualche mese fa sedeva sulla panchina laziale prima dell'arrivo di Marco Baroni.