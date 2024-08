Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Gigot, c'è l'accordo con il Marsiglia!"

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio, a grande sorpresa, sarebbe molto vicina alla chiusura per Samuel Gigot, difensore centrale in uscita dall'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la società biancoceleste avrebbe trovato l'accordo con l'OM per il trasferimento del difensore classe 1993 e dalla giornata di domani inizieranno anche le trattative con il suo entourage per definire il trasferimento.