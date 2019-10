Calciomercato Lazio, dal Kosovo: "Emissari biancocelesti per Muriqi"

Lazio protagonista in Kosovo - Montenegro. Da una parte Valon Berisha, dall'altra Adam Marusic, ma secondo la stampa kosovara queste non erano le uniche presenze biancocelesti. In tribuna infatti sono stati segnalati emissari della Lazio, del Tottenham e dell'Atletico Madrid. Osservato speciale Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahce, che ha realizzato un gol, trascinando il Kosovo alla vittoria e salendo a quota 4 in 6 partite. Già nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento addirittura della Juventus e di altre big europee. Sarà molto difficile per il Fenerbahce trattenerlo nelle prossime sessioni di calciomercato.

