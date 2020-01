Calciomercato Lazio, dall’Inghilterra: l’Everton pensa a Immobile

Immobile è diventato idolo del popolo biancoceleste, con la Lazio si è affermato come bomber inarrestabile e non smette di collezionare record. A chi non farebbe gola un portento del genere? Il suo nome riecheggia anche al di là del confine italiano. Come riporta Liverpool Echo, l’Everton avrebbe messo Immobile nella lista dei desideri. Ancelotti é arrivato da poco sulla panchina inglese, ha avuto modo di osservare da vicino in Italia le prodezze del numero 17. Si tratta solamente di un’idea, futile sottolinearlo, non di una trattativa concreta. Inutile ribadire che la Lazio non ha minimamente preso in considerazione l’ipotesi di privarsi del suo bomber di razza, attualmente capocannoniere della Serie A e idolo della folla biancoceleste. Soprattutto in caso il club capitolino dovesse giocarsi la Champions League il prossimo anno.

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

LAZIO, CASO JONY-MALAGA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE