Caso Jony-Malaga, dalla Spagna: "Ottimismo sul risarcimento della Lazio"

Voci di mercato a parte, in Spagna il nome di Jony continua a tener banco. Per niente archiviata la pratica secondo la quale lo sceicco Al Thani, presidente del Malaga, pretenderebbe un risarcimento da parte della Lazio per il tesseramento dell'esterno spagnolo. La scorsa estate Jony arrivò in biancoceleste a parametro zero dopo essersi svincolato dal club andaluso, forte di una clausola che prevedeva lo svincolo in caso di mancata promozione in Primera Division (il Malaga al termine dello scorso campionato è rimasto in Segunda Division). Clausola che a detta dello sceicco Al Thani non sarebbe valida per il mercato estero, tanto da essersi rivolto alla FIFA per la risoluzione del caso. La Lazio, da canto suo, è convinta di aver fatto le cose in regola e quindi nessun risarcimento spetterebbe al Malaga. Ma dalla Spagna sono sicuri: come riportato dal quotidiano Malaga Hoy, infatti, filtra ottimismo sul fatto che la Lazio possa pagare al più presto una piccola somma allo stesso Malaga - che viste le pessime condizioni finanziarie in cui versa, si accontenterebbe di poco. Ancora sconosciuta la cifra. Tutto questo per evitare eventualmente, nel più pessimistico dei casi, una mano più pesante da parte della FIFA, la quale deve ancora pronunciarsi in merito. Si attendono sviluppi, la telenovela Malaga-Jony-Lazio continua...

