Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “L'Espanyol è sulle tracce di Jony”

Un regalo di Natale posticipato, di nome Jonathan Rodrìguez Menéndez. Per tutti Jony. È ciò che Abelardo Fernández, neo tecnico dell'Espanyol, avrebbe chiesto alla propria società. Il nuovo allenatore del secondo club di Barcellona avrà dinnanzi a sé un compito non facile: salvare i fanalini di coda della Liga. Una squadra che con i precedenti due tecnici ha collezionato 10 punti in 18 giornate. Pochissimi, ma la salvezza è ancora lì, distante 5 lunghezze. Per raggiungerla Abelardo ha dunque bisogno del suo pupillo: Jony, appunto. I due si sono incrociati allo Sporting Gijòn, al Malaga e infine all'Alavès la scorsa stagione. Un anno speciale per l'esterno spagnolo, il migliore della sua carriera. Un anno nel quale ha collezionato 4 gol e 11 assist, e che gli è valso proprio la chiamata della Lazio. Ora, secondo Goal.com (versione spagnola), Abelardo avrebbe già contattato Jony per convincerlo a riunirsi a lui. La speranza del mister dell'Espanyol sarebbe quella di sfruttare il poco minutaggio accumulato in questi mesi romani dal 22 di Inzaghi, per spingerlo ad accettare almeno un prestito fino a giugno 2020. Il portale iberico parla di una trattativa pronta a partire, ma la realtà dovrebbe essere un'altra. La Lazio, oltre a Lulic, non possiede grandi certezze sulla fascia sinistra. Lukaku non dà garanzie - fisiche e di mercato - e Jony, su cui il ds Tare fa molto affidamento, resta di fatto l'unico esterno in grado di dare il cambio al capitano bosniaco. Al momento, quindi, il ritorno in Spagna di Jony non s'ha da fare. Con buona pace di Abelardo, Natale è già passato.

GLOBE SOCCER AWARDS: TARE TRA I 5 MIGLIOR DS DELL'ANNO

BRESCIA - LAZIO, BIGLIETTI IN PIU' PER I TIFOSI OSPITI?

TORNA ALLA HOMEPAGE