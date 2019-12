Globe Soccer Awards, Berta vince il premio di miglior ds: c'era in lizza anche Tare

“È un onore partecipare a una tale competizione. A essere sincero, non mi aspettavo questa nomination. Ma i sacrifici a volte vengono ricompensati". Parole ricche d'orgoglio di Igli Tare. Il ds della Lazio aveva commentato così la propria candidatura al premio di miglior Direttore Sportivo dell'anno ai Globe Soccer Awards 2019. Un'investitura di grande prestigio, che lo poneva in competizione con: Andrea Berta dell’Atletico Madrid, Eric Abidal del Barcellona, Marc Overmars dell’Ajax e Michael Edwards del Liverpool. Poco fa a Dubai è andata in scena la tanto attesa premiazione. Niente da fare per il dirigente dei biancocelesti, il premio è stato assegnato a Berta: nato a Brescia, da 6 anni ai Colchoneros e ormai più amico che collega di Simeone. Nell'ultima estate ha portato all'Atletico “gente” come Joao Felix, Marcos Llorente e Trippier. Grandi nomi che gli sono valsi il primo posto questa sera. Tare ci riproverà, magari il prossimo anno. Già solo l'aver partecipato a questo evento di scala mondiale ha posto il ds della Lazio tra i dirigenti big del calcio internazionale, e non è poco. Tanto orgoglio in mezzo a una piccola delusione.

