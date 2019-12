Tardelli avverte Juve ed Inter: “Per lo Scudetto c’è anche la Lazio…”

La Lazio, attualmente in terza posizione in classifica dietro Juventus ed Inter, affronterà il Brescia alla ripresa del campionato di Serie A. I risultati che i biancocelesti stanno ottenendo sono sorprendenti, tanto che anche nella Capitale sta iniziando a diffondersi la parola Scudetto. Marco Tardelli, campione del mondo con l’Italia nel 1982, è intervenuto a Radio Sportiva, soffermandosi anche sulla squadra che si aggiudicherà il titolo: “Per lo scudetto c'è anche la Lazio, non lontana dalle prime due anche con una partita da recuperare. La Serie A ha bisogno di giovani che diano forza al campionato. Con maggiore competitività arriveranno. Nazionale? Mancini ha fatto un ottimo lavoro, valorizzando giovani importanti. La squadra è quella giusta anche se non ci sono nuovi Baggio o Del Piero: questo collettivo potrà far bene a Euro 2020”.

