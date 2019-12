Calciomercato Lazio, Andrè Anderson interessa in Serie B: due squadre su di lui

Il futuro di Andrè Anderson verrà deciso a gennaio. Il centrocampista italo-brasiliano non ha trovato spazio alla Lazio, dove era rimasto in estate per provare a giocarsi le sue carte. La società biancoceleste crede in lui e nelle sue potenzialità, lo considera un giocatore pronto ad esplodere. Ha bisogno però di giocare con continuità, per questo si valuta l'ipotesi prestito. Ventura vorrebbe farlo tornare a Salerno, dove la scorsa stagione fu protagonista in positivo. La Salernitana è un'opzione, ma è anche vero che il centrocampo dei campani sembra al momento al completo. L'altra società interessata ad Andrè Anderson, riporta tuttomercatoweb.com, sarebbe il Venezia, club impegnato nella lotta per non retrocedere e alla ricerca di rinforzi nella sessione invernale di mercato.

