Lazio, Acerbi il più presente del 2019: la classifica completa

Il 2019 è andato in archivio con la Supercoppa Italiana vinta dalla Lazio. Sono 49 in totale i match disputati dai biancocelesti che hanno alzato al cielo ben due trofei (oltre alla Supercoppa anche la Coppa Italia a maggio). Il più presente tra i ragazzi di Inzaghi è stato Acerbi, sceso in campo 48 volte. L'unica assenza per squalifica in Lazio - Juventus di gennaio. Alle spalle del Leone c'è Immobile con 45 presenze, chiudono il podio Strakosha e Lulic a 44. Quarto il Tucu Correa a 42 e poi a 40 Luis Alberto, Milinkovic e Caicedo.

