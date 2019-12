Brescia - Lazio, probabili formazioni: Parolo e Cataldi titolari, difesa ok

BRESCIA LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI - Da Riyad a Brescia. Km e km di distanza per continuare a sognare. La Lazio di scena al Rigamonti per la ripresa del campionato va a caccia della nona vittoria consecutiva in Serie A. Ma sarà costretta a farlo senza due dei suoi uomini migliori: Lucas Leiva e Luis Alberto. Entrambi diffidati ed entrambi ammoniti in Supercoppa contro la Juventus, salteranno per squalifica la gara contro il Brescia di Corini. Per il resto tutti o quasi confermati, con la linea difensiva delle ultime uscite, quella che ha fornito più garanzie sin qui: Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Con Patric che scalpita per un posto da titolare. A centrocampo l'inamovibile Milinkovic-Savic sarà affiancato con tutta probabilità da Cataldi e da Parolo, che andranno a sostituire per l'appunto Leiva e Luis Alberto. In attacco rimane aperto il ballottaggio tra Correa e Caicedo: l'ecuadoriano, da bomber di scorta, può rivelarsi risorsa preziosa anche dal primo minuto. Rimane intoccabile Immobile, a secco da tre partite (Supercoppa compresa) ma voglioso di tornare subito al gol e incrementare il già cospicuo bottino di 17 reti in campionato. Ancora indisponibili Lukaku e Vavro: per entrambi il rientro è previsto per fine gennaio.

CAPITOLO BRESCIA - Con 7 punti nelle ultime tre gare e il ritorno in panchina di Eugenio Corini, il Brescia vuole continuare a fare bene. Dopo essere partito inizialmente in panchina nell'ultimo match contro il Parma, torna titolare Balotelli, anche in virtù dell'infortunio di Donnarumma (rientro per fine gennaio). Difesa e centrocampo confermati: con l'ex di turno Romulo che si muoverà da mezz'ala e Spalek da trequartista dietro le punte Torregrossa e appunto Balotelli.

Brescia - Lazio

Serie A TIM 2019-2020, 18ª giornata

Stadio Mario Rigamonti di Brescia - domenica 5 gennaio, ore 12:30

Probabili formazioni:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chandellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. A disp.: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Martella, Zmrhal, Viviani, Morosini, Ayé, Matri. All.: Eugenio Corini.

INDISPONIBILI: Dessena, Donnarumma, Ndoj

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Mateju, Tonali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Falbo, Berisha, Marusic, Jony, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi

INDISPONIBILI: Lukaku, Vavro

SQUALIFICATI: Leiva, Luis Alberto

DIFFIDATI: Acerbi, Lulic, Parolo

ARBITRO:

ASSISTENTI:

IV UOMO:

VAR:

AVAR:

