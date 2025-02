Calciomercato Lazio, Di Vaio (ds Bologna): "Tchaouna? Discutiamo, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato sta vivendo gli ultimi giorni di trattative, con il Bologna che continua a parlare con la Lazio di Loum Tchaouna. Ai microfoni di Sky Sport il ds del club rossoblù Marco Di Vaio ha fatto il punto della situazione sul classe 2003: "Stiamo discutendo con la Lazio, vediamo se riusciamo, non è semplice. Vogliamo gente pronta ma non è semplice. Soprattutto per i desideri del nostro allenatore, per avere un impatto immediato"

Nei giorni scorsi il Bologna aveva proposto alla Lazio lo scambio di prestiti tra Tchaouna e Fabbian, entrambi classe 2003. La società biancoceleste non aveva mai aperto la porta, essendo concentrata sulla trattativa per Casadei: in realtà Fabbian non ha mai scaldato troppo a Formello, ed è sempre stato considerato un'alternativa. Nel frattempo, anche a causa dell'infortunio di Ferguson a Lisbona, anche Il Bologna non è più così propenso a liberarsi dell'ex primavera dell'Inter e sta portando avanti il discorso per Tchaouna slegato da altre trattative.