Calciomercato Lazio, idea Akpa-Akpro. L'agente: "Lotito non si fa scappare quelli bravi"

Fra i calciatori che più si sono messi in mostra con la maglia della Salernitana, c'è anche Jean Daniel Akpa-Akpro, centrocampista classe 1992, capitano della squadra granata. Dopo le ottime annate in Campania, e la vittoria della Coppa d'Africa nel 2015 con la Costa d'Avorio, sogna il grande salto in Serie A. Sulle colonne del Mattino è intervenuto il suo agente, che ha dichiarato: "C'era in programma un incontro con il DS Fabiani, poi l'emergenza Coronavirus ha bloccato tutto. Akpa-Akpro è un giocatore che ha respirato aria di Nazionale, ha vinto la Coppa d'Africa ed ambisce a giocare in serie A, il suo palcoscenico naturale. La storia ha raccontato che Claudio Lotito non si è mai lasciato scappare giocatori bravi. Al momento non c'è una trattativa, ma lo sguardo è anche rivolto ad una prospettiva che intrigherebbe molto. Un accordo più ampio, con l'intervento della Lazio e il contestuale prolungamento di contratto". La Lazio potrebbe acquistarlo e poi valutare l'ipotesi di un nuovo prestito. Tutti i discorsi però, sono rimandati a dopo il periodo di emergenza.

