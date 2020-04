Spadafora, convocato vertice con il mondo del calcio: i dettagli

Ieri la Federcalcio ha inviato al ministero dello Sport e quello della Salute il protocollo per la ripresa degli allenamenti. La valutazione per la riapertura dal 4 maggio sarà affidata al governo, ma il ministro Vincenzo Spadafora ha già organizzato un incontro in videoconferenza con tutte le componenti del mondo del calcio. La convocazione è per mercoledì 22 aprile e prenderanno parte al vertice il presidente della FIGC, i presidenti di Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, nonché i presidenti di AIC, AIA, della Federazione Medici Sportivi e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla FIGC.