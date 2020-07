Calciomercato Lazio, il PSG e la questione terzino destro: tutte le piste

Il Paris Saint Germain sta già programmando il prossimo calciomercato. Dopo l'addio di Thomas Meunier, che ha firmato da svincolato per il Borussia Dortmund, il ds Leonardo sta valutando la soluzione migliore per la sostituzione. In realtà la stampa francese non esclude che gli acquisti in quella posizione siano due: Thilo Kehrer, difensore centrale tedesco già a disposizione di Tuchel, verrà provato da terzino, ma se l'esperimento non andrà a buon fine il PSG opterà per il doppio acquisto sul mercato. I nomi individuati da Leonardo sono Hamari Traoré del Rennes, Nordi Mukiele del Lipsia, Léo Dubois del Lione e Adam Marusic della Lazio. Il club biancoceleste però tiene in grande considerazione l'esterno montenegrino, che prima del lockdown, in alcuni casi aveva strappato la maglia da titolare a Manuel Lazzari e aveva dimostrato di saper giostrare anche sulla sinistra, rappresentanto un'alternativa importante a Senad Lulic.

CALCIOMERCATO LAZIO, PER BORJA MAYORAL NODO RECOMPRA

LAZIO, LEIVA E IL REBUS OPERAZIONE: RISCHIO STOP DI 3 MESI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO