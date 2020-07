Calciomercato Lazio, per Borja Mayoral nodo recompra con il Real Madrid. Il Levante...

I campionati nazionali volgono al termine e da agosto lasceranno spazio alle coppe europee. Seppur ancora lontana la data di inizio del calciomercato (1 settembre - 5 ottobre), cominciano a rincorrersi le prime voci. In Spagna un fronte caldo è quello relativo a Borja Mayoral, nel mirino anche della Lazio. L'attaccante classe '97, di proprietà del Real Madrid, ma nelle ultime due stagioni in prestito al Levante, è uno dei profili più seguiti anche a causa del contratto in scadenza nel 2021 con i Blancos. Come riportato ieri, la Lazio ha allacciato i primi contatti con l'entourage, ma non è la sola. In Liga la società che più ha mostrato interesse è il Getafe e non è escluso un ritorno di fiamma della Real Sociedad, che la scorsa estate andò vicina all'acquisto del ragazzo, per il quale il Real Madrid chiedeva 30 milioni.

RICHIESTA DEL REAL MADRID - Abbiamo già anticipato che la valutazione data dal Real Madrid per il suo attaccante sia intorno ai 10-12 milioni. Un prezzo abbastanza alto per un giocatore in scadenza tra 12 mesi, ma non è la sola richiesta: i campioni di Spagna vorrebbero anche aggiungere una clausola temporanea (per una o due stagioni) di recompra. Un'operazione simile a quella che nell'estate del 2014 Florentino Perez architettò con la Juventus per Alvaro Morata. Tante le analogie con quell'affare: il club proprietario del cartellino, la nazionalità e il fatto che, come allora Morata, Borja Mayoral è reduce dalla la vittoria nel campionato europeo Under 21.

POSIZIONE DEL LEVANTE - Chi non si è ancora arreso all'idea di perdere Borja Mayoral è il Levante. Chiarissime le parole dell'allenatore Paco Lopez alla stampa spagnola: "Borja è stato con noi per due anni, le sue prestazioni sono sempre state positive e sarebbe importante una sua conferma. Il cartellino però appartiene al Real Madrid. Come allenatore, direi che sarebbe utile per il Levante il suo acquisto. Al termine della stagione, il direttore sportivo prenderà la giusta decisione". Difficile però una permanenza di Borja Mayoral nel club valenciano, il giocatore dopo due anni punta ad aprire un nuovo ciclo.

LAZIO, DEFINITI I PREMI E IL TAGLIO STIPENDI

LAZIO, PER LEIVA REBUS OPERAZIONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE