Calciomercato Lazio, Kostic out con l'Eintracht: il motivo dell'assenza

L'Eintracht Francoforte ha perso 2-0 in Coppa di Germania contro il Waldhof Mannheim. Per quanto riguarda il calciomercato della Lazio la partita poteva assumere una certa importanza in relazione alla situazione di Filip Kostic. L'esterno serbo non è sceso in campo anche se il motivo non ha niente a che fare con un possibile trasferimento: scontato un turno di squalifica che Kostic aveva maturato nella scorsa stagione. In realtà l'accelerata nella trattativa c'è già stata e la prossima settimana può essere decisiva per la chiusura.

