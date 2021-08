Calciomercato Lazio, anche il Milan pensa a Correa: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Joaquin Correa è il rebus del calciomercato estivo della Lazio. L'argentino, infatti, aveva chiesto la cessione a inizio 2021 ma al momento le offerte pervenute non hanno accontentato né il club né il calciatore. La cessione di Lukaku all'Inter sembrava spingere il giocatore verso l'Inter, ma il club preferirebbe investire su due prime punte come Dzeko e Zapata, mentre a Inzaghi non dispiacerebbe riabbracciare il Tucu. Sembra definitivamente naufragata l'ipotesi PSG che è pronto ad accogliere Lionel Messi. Per l'attuale numero undici delle aquile restano in piedi le piste che portano in Premier. Non solo, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, anche il Milan starebbe pensando all'attaccante. Una soluzione un po' a sorpresa ma che non va sottovalutata. Con il trascorrere dei giorni e l'avvicinarsi della deadline, infatti, qualsiasi pista può diventare quella giusta per sbloccare la situazione e far decollare il calciomercato della Lazio.