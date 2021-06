Calciomercato Lazio, Pedullà: "Da Hysaj a Maksimovic, tutte le mosse"

Oggi è il grande giorno dell'incontro tra Maurizio Sarri e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Sarà un passaggio decisivo verso la definizione del nuovo allenatore biancoceleste e quindi anche per le strategie di calciomercato. Come riportato da Alfredo Pedullà, l'eventuale arrivo di Sarri comporterebbe un passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 o 4-3-1-2 con annessi interventi di mercato. Sarebbero cinque o sei gli innesti, con Milinkovic e Luis Alberto imprescindibili e Lucas Leiva gradito per le sue caratteristiche. Acerbi, Luiz Felipe, Immobile e Marusic non sarebbero in discussione, mentre su Lazzari si farebbero tutte le dovute valutazioni. Nello spartito sarriano si incastrerebbero bene Hysaj, che piace anche alla Fiorentina, e Maksimovic. Boateng era stato proposto anche ai tempi della Juventus e Sarri non si era riscaldato dinanzi a quell’ipotesi. Verrebbero fatti degli sforzi anche sugli esterni offensivi, a maggior ragione in caso di cessione di Correa.

ALLENATORE LAZIO, IL GIORNO DELL'INCONTRO LOTITO - SARRI

BEPPE SIGNORI TORNA IN CAMPO: LA NOTA DELLA LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB