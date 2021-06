Allenatore Lazio | è il giorno decisivo: incontro Lotito - Sarri

Tutto si decide qui, nelle prossime 24 ore. La Lazio è a un passo da conoscere chi prenderà il posto lasciato vacante da Simone Inzaghi. Come già anticipato ieri, in serata ci sarà l'incontro tra Lotito e Sarri per cercare di concretizzare l'interesse espresso da ambo le parti durante questi giorni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'appuntamento è possibile non avvenga a Roma: c'è l'ipotesi di una località serena per non avere pressioni esterne. Ci sarà anche Tare, che ha fatto da collante tra le parti in questa fase iniziale e ha convinto il presidente nell'aumentare leggermente il budget per lo stipendio.

ALTERNATIVE - Se con il Comandante le cose non dovessero andare per il verso giusto, la società ha già sondato vari profili per non essere colti alla sprovvista. In pole, come piano B, rimane Vitor Pereira con cui addirittura c'è stato un incontro prolungato a Formello. L'allenatore portoghese è stato presentato dall'agente (lo stesso di Andreas Pereira), ha voglia di riscatto in Europa dopo l'esperienza in Cina. Ieri è stato il suo ultimo giorno nella Capitale, ma non è previsto un suo ritorno imminente. Rimangono piste percorribili anche quelle di Pirlo, lasciato libero dalla Juventus, Gotti e Liverani, ultimo ad essersi inserito nel roster delle alternative.

Virgili (amico di Sarri): "Lazio soluzione interessante. La squadra c'è"

Allenatore Lazio | oggi l'atteso incontro tra Lotito e Sarri

TORNA ALLA HOMEPAGE