Allenatore Lazio | oggi l'atteso incontro tra Lotito e Sarri

Ci siamo, giovedì sarà la giornata decisiva per sapere chi siederà sulla panchina della Lazio. Come annunciato nei giorni scorsi dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, nella serata di domani il presidente Lotito e Maurizio Sarri si incontreranno per capire se effettivamente ci sono le condizioni per andare avanti nella trattativa o se le richieste, sia da una parte che dall'altra, non sono sulla stessa linea d'onda. Nelle ultime ore la società biancoceleste si è tutelata incontrando Vitor Pereira, ma la prima scelta rimane sempre l'ex Juventus. Le prossime 24 ore saranno decisive.