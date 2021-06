Calciomercato Lazio, Vitor Pereira in visita a Roma: la situazione

L'arrivo a Roma, il colloquio con la Lazio e la ripartenza. Meno di 24 ore nella Capitale per Vitor Pereira, ex allenatore dello Shanghai SIPG e del Monaco 1860. Ha alloggiato in zona Ponte Milvio dopo il summit di tre ore andato in scena nella serata di ieri. È una delle alternative al vaglio dei biancocelesti, anche se l'obiettivo numero uno è e rimane Maurizio Sarri. Entro questa settimana si deciderà il da farsi: o si chiude per il tecnico nato a Napoli oppure si cercherà un piano B. Al momento tra i nomi al vaglio anche quello del portoghese di 52 anni, collaboratore di Villas-Boas ai tempi del Porto. La chiacchierata con la Lazio è stata solo conoscitiva. Pereira è un allenatore che ama il bel gioco, le sue squadre esprimono un calcio propositivo e, non secondario, utilizza la difesa a tre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.