Calciomercato Lazio, Strakosha in dubbio: interesse per Gollini

La Lazio sta accelerando sul mercato per regalare i primi rinforzi a Maurizio Sarri fin dal ritiro di Auronzo di Cadore. Al momento si sta lavorando sugli esterni (d'attacco e di difesa) e sul centrocampo, ma in un secondo momento si penserà anche alla porta. Pepe Reina sarà di nuovo a disposizione del neo allenatore, dopo l'esperienza al Napoli, mentre sulla permanenza di Thomas Strakosha rimane ancora un punto interrogativo. La scadenza del contratto nel 2022 impone alla Lazio una scelta in questa sessione di mercato: rinnovo oppure cessione. Il cambio in panchina ha sicuramente favorito una ripresa delle trattative, ma la Lazio si è comunque tutelata individuando delle alternative. Alessio Cragno del Cagliari piace ai biancocelesti fin dalla scorsa stagione, ma in cima alle preferenze c'è Pierluigi Gollini dell'Atalanta. L'estremo difensore classe '95 è in uscita dalla Dea, che ha appena ingaggiato Juan Musso dall'Udinese, e accetterebbe al volo il trasferimento alla Lazio. La richiesta del club bergamasco di 20 milioni rappresenta però un ostacolo importante: al momento non c'è nessuna trattativa in corso, ma nel seguito del calciomercato alcuni incastri potrebbero favorire uno sviluppo. Prima gli esterni, poi si penserà al portiere.

