Calciomercato Lazio, Correa-Sarabia scambio in piedi: piacciono Kehrer e Kamara

La Lazio lavora in entrata e in uscita. Joaquin Correa è in lista di sbarco, su di lui sono forti PSG e Tottenham. Gli inglesi hanno fatto sapere di essere disposti a mettere sul piatto un'offerta da 30 milioni di euro cash. I parigini, invece, ragionano su una base diversa: 10-12 milioni di euro e il cartellino di Pablo Sarabia. Lo spagnolo piace molto a Tare e a Sarri, ma la Lazio vuole che il PSG alzi la parte in contanti dell'offerta e la porti intorno ai 18-20 milioni di euro. Sarabia ha un ingaggio importante, superiore ai 4 milioni a stagione, ma Lotito farebbe leva sul Decreto Crescita per ottenere vantaggi fiscali su un contratto così oneroso. Insomma, il PSG preme, ma deve alzare l'offerta economica. Gli Spurs sono in agguato, pronti a entrare in azione se Leonardo non dovesse arrivare a dama.

ALTRI NOMI - Con il PSG, però, potrebbe diventare d'attualità anche il nome di Thilo Kehrer. L'esterno sinistro può lasciare Parigi e la Lazio è molto interessata. Così come è interessata a Boubacar Kamara, centrale difensivo del Marsiglia con cui è in scadenza nel 2022. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, all'OM piace molto Escalante: i francesi vorrebbero portare avanti la trattativa per l'argentino indipendentemente da Kamara, mentre la Lazio ragiona su una possibile offerta che comprenda il cartellino dell'ex Eibar e soldi per arrivare al difensore che è valutato circa 25 milioni di euro. Operazione molto complicata, ma interesse concreto.