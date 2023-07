Calciomercato Lazio | Zakharyan incanta con la Dinamo: gol e assist per il gioiello russo - VIDEO

WEBTV AURONZO GIORNO 17 - LAZIO, FINISCE IL RITIRO: LA SQUADRA LASCIA L’ALBERGO - VIDEO AURONZO - Bye bye Cadore. L’ultima seduta svolta stamattina, il pranzo rapido in hotel, poi i calciatori iniziano a salire sul pullman che li riporterà a Venezia, dove prenderanno il volo di ritorno per Roma. Si è conclusa la prima fase della... AURONZO - Bye bye Cadore. L’ultima seduta svolta stamattina, il pranzo rapido in hotel, poi i calciatori iniziano a salire sul pullman che li riporterà a Venezia, dove prenderanno il volo di ritorno per Roma. Si è conclusa la prima fase della... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO INTER | CON SERGEJ IN ARABIA, ZHANG PUNTA L'ALTRO MILINKOVIC-SAVIC CALCIOMERCATO INTER - Mentre si tenta di anticipare la concorrenza per accaparrarsi Emil Audero (nome sul quale aveva messo gli occhi anche la Lazio), l'Inter sonda anche l'opzione Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il club nerazzurro ha fatto un... CALCIOMERCATO INTER - Mentre si tenta di anticipare la concorrenza per accaparrarsi Emil Audero (nome sul quale aveva messo gli occhi anche la Lazio), l'Inter sonda anche l'opzione Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il club nerazzurro ha fatto un...