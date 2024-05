"Caro Maestro" | Ecco il libro su Maestrelli: ci sarà anche Malagò

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, Massimo Maestrelli, Giancarlo Oddi e Antonio Buccioni interverranno alla presentazione di "CARO MAESTRO" il libro di Francesco Troncarelli dedicato all'artefice dello Scudetto del 74 (venerdì 3 maggio ore 17, Circolo Canottieri Lazio).

Attraverso foto e documenti inediti provenienti dall'archivio privato della famiglia, come ad esempio il contratto che legò il Mister alla Lazio e che segnò le fortune di entrambi, il libro racconta il Maestrelli che trattava i suoi ragazzi come un padre di famiglia, l'uomo di Sport benvoluto da tutti per il suo carisma e le note qualità morali.

Ma non solo, vengono passati in rassegna con dovizia di particolari e incredibili curiosità, tutti gli omaggi che gli sono stati riservati sino ad oggi.

Tommaso Maestrelli infatti è l'unico allenatore che ha ricevuto tre Seminatori d'oro, uno per ciascuno dei campionati professionistici in cui ha svolto la sua attività, un francobollo, una via, un busto, un torneo internazionale, un impianto sportivo, un settore dell'Olimpico, una piece teatrale e addirittura una panchina.

