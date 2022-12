Caso Juve, D'Onofrio: "L'apertura del fascicolo atto dovuto. Ecco cosa rischia il club..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Questa mattina ai microfoni di Tuttosport è intervenuto l'avvocato Paco D'Onofrio, per commentare la situazione inerente alla Juventus e tutto ciò che rischiano il club e i dirigenti. Di seguito le sue parole:

"L’apertura di un fascicolo da parte della Procura della Figc è un atto dovuto e anche corretto, al fine di operare una verifica circa le informazioni che sono state diffuse negli ultimi giorni. Ora va innanzitutto accertato che l’intenzione sia quella di procedere e, nel caso, quali siano le supposte violazioni in oggetto. l campo è quello, molto vasto, dell’articolo 31 del Codice della Giustizia Sportiva, riguardo le violazioni in materia gestionale ed economica. Il tema è quello delle ‘manovre stipendi’, dal momento che sulle plusvalenze la giustizia sportiva si è già espressa e, in assenza di elementi nuovi particolarmente rilevanti, non tornerà sull’argomento. Il primo comma, che riguarda l’alterazione di documenti, prevede squalifiche per i dirigenti coinvolti, ma al limite un’ammenda pecuniaria a carico della società. Il secondo, al contrario, può portare fino all’esclusione dal campionato di competenza e alla retrocessione, ma non è evidentemente questo il caso: occorrerebbe dimostrare che l’alterazione dei documenti ha permesso l’iscrizione, altrimenti impossibile, al campionato. Uno scenario che non si pone, a giudicare dalla patrimonialità della Juventus".