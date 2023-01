Caso plusvalenze, Chinè pronto a chiedere gli atti sull'acquisto di Osimhen

TUTTOmercatoWEB.com

Il caso plusvalenze che ha investito la Juventus potrebbe non riguardare solo i bianconeri, penalizzati di 15 punti in classifica. Secondo quanto riportato da La Repubblica il procuratore federale, Chinè, sarebbe pronto a chiedere gli atti dell’inchiesta sull’acquisto di Victor Osimhen alla Procura di Napoli. Sotto la lente d'ingrandimento l'inchiesta sul falso in bilancio che vede coinvolto il patron De Laurentiis.