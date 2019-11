Celtic, Donati: “Il calcio scozzese sta crescendo, guardate contro la Lazio...”

Massimo Donati è uno che di calcio scozzese ne mastica. Un tempo calciatore con la maglia di Celtic, Hamilton e St. Mirren, oggi vice-allenatore tra le fila del Kilmarnok. Aveva già avvisato la Lazio ai nostri microfoni e, dopo la doppia sconfitta contro gli Hoops, Donati è tornato a parlare della crescita del movimento. Forse troppo sottovalutato in campo europeo: “Rispetto alla Premier League la differenza sta nel budget, soltanto Rangers e Celtic potrebbero competere col calcio inglese" - ha detto a TMW Radio - "Loro in Europa stanno andando forte, hanno preso giocatori importanti e fatto dei passi avanti anche dal punto di vista tecnico. Quando giocavo al Celtic in trasferta facevamo sempre fatica. Guardate invece la loro partita con la Lazio all'Olimpico, vincendo a Roma si sono qualificati ai sedicesimi con due turni d'anticipo”.

