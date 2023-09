Celtic, la sconfitta non preoccupa Rodgers: "Siamo competitivi e il girone..."

TUTTOmercatoWEB.com

Se per la Lazio l’esordio in Champions League sarà sicuramente da ricordare, non può dirsi lo stesso per il Celtic. Gli scozzesi hanno affrontato il Feyenoord, dal de Kuip sono usciti sconfitti e con due uomini in meno che saranno costretti a saltare il prossimo match contro i biancocelesti. Al termine della sfida, ai microfoni di Celtic TV, il tecnico Rodgers ha analizzato la prestazione dei suoi: “Ricordiamoci che stavamo giocando contro una squadra che ha segnato molti gol, ma in difesa eravamo forti e con la palla avevamo la fiducia necessaria per giocare”.

Poi, soffermandosi sul girone ha affermato: “Abbiamo dimostrato abbastanza e prima dell'inizio del torneo ho detto che volevo che fossimo competitivi e in grado di competere e penso che abbiamo dimostrato di essere in grado di farlo. Nell'arco di sei partite, se riusciremo ad arrivare all'ultima partita contro il Feyenoord con qualcosa da giocarci in casa, sarà una grande serata per noi. Ho visto abbastanza per dimostrare che saremo competitivi nel gruppo".

