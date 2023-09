Champions League, Lazio - Atletico Madrid via alla vendita dei tagliandi: info e prezzi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Prima la Juventus, poi la Lazio inizierà il suo percorso in Champions League con il match dell'Olimpico contro l'Atletico Madrid. In merito la società ha reso noto che dalle 12.00 di mercoledì 13 settembre sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara: "La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di mercoledì 13 settembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di UEFA Champions League Lazio-Atletico Madrid, in programma martedì 19 settembre alle ore 21:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà scalare il voucher abbonati 19-20 per chi non lo avesse già utilizzato, scontando il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket);

- presso i punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati 19-20);

- le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 17:00 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria".