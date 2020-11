Champions League, Lazio - Zenit: dove vederla in tv e streaming

LAZIO-ZENIT - Crotone archiviato, ora ritorna la Champions League. Non c'è sosta per la Lazio, sarà così fino a Natale con una partita dietro l'altra. Inzaghi dovrà gestire al massimo le energie e sperare che non arrivino gli infortuni. Martedì ecco lo Zenit all'Olimpico dopo il pareggio firmato Caicedo all'andata in Russia. Vincere sarebbe importantissimo perché terrebbe lo Zenit in fondo a 1 punto e, se il Dortmund battesse il Bruges, i biancocelesti rafforzerebbero la seconda posizione (la classifica al momento dice: B. Dortmund 6, Lazio 5, Bruges 4, Zenit 1). La partita, in programma martedì 24 alle 21, verrà trasmessa in esclusiva televisiva su Sky sul canale Sky Sport Uno, numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre. In streaming sarà possibile vederla tramite l'app di Sky, SkyGo.

