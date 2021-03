Champions League, sorteggiati i quarti e le semifinali: ecco le sfide

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti validi per i quarti di finale e successive semifinali Champions League, come di consueto a Nyon. L'andata dei quarti di finale si giocherà il 6-7 aprile, il ritorno la settimana successiva, quindi il 13-14 aprile. Successivamente le semifinali, con formula andata-ritorno, andranno in scena il 27-28 aprile con ritorno il 4-5 maggio. Per arrivare alla finale di Istanbul di sabato 29 maggio Di seguito tutte le sfide valide per i quarti

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern Monaco - PSG

Real Madrid - Liverpool

SEMIFINALI - La vincente della sfida tra Bayern e PSG, affronterà la vincente tra quella tra City e Dortmund. Nell'altra semifinale invece, se la vedranno le due rispettive vincenti delle sfide tra Porto e Chelsea, e tra Real Madrid e Liverpool .

