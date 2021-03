Sassuolo, Carnevali: "Giusto il rinvio, ma così si rischia di non finire il campionato"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del rinvio della gara contro l'Inter, esprimendo qualche preoccupazione sulla conclusione dell'attuale campionato di Serie A. Il dirigente neroverde, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato: "Credo che sia stato giusto rinviare la partita, ma dobbiamo fare attenzione perché di questo passo si rischia anche di non finire il campionato. Andando avanti con la stagione incastrare le date diventa sempre più difficile. Mi dispiace molto per quello che sta accadendo, per l’Inter così come prima per il Torino, di certo comunque c’è un protocollo che sta saltando. Speriamo che questo campionato si possa portare a termine".

