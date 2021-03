Lazio, da Proto a Durmisi: gli auguri degli ex all'amico Strakosha - FOTO

LAZIO SOCIAL - Buon compleanno Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio compie oggi 26 anni e al coro di auguri non sono voluti mancare nemmeno tre dei suoi ex compagni di squadra. Silvio Proto, Riza Durmisi e Valon Berisha hanno postato storie in compagnia del portiere biancoceleste per augurargli buon compleanno. L'ex portiere in particolare, compagno di allenamenti dell'albanese, ha scritto: "Buon compleanno Thomas, sei il migliore ho avuto l'opportunità di lavorare con te e il meglio deve ancora venire amico mio. Dio protegga te e la tua straordinaria famiglia".