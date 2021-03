Udinese, Pussetto: "Loro giocheranno al top, per vincere dovremo alzare l'asticella"

Ancora poco più di quarantotto ore di attesa e poi la Lazio sfiderà l'Udinese nella gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Tra le fila bianconere non potrà essere della partita Ignacio Pussetto, che ha concluso la sua stagione lo scorso 3 gennaio dopo un infortunio. L'argentino, in gol nella sfida d'andata, ha parlato della partita e delle qualità dei biancocelesti ai microfoni de Il Gazzettino: "Se ho visto il match col Bayern? Solo il primo tempo. Non è stata una grande Lazio. Ha fatto comunque il suo, e io non ascolto chi dice che la formazione romana è in difficoltà. Non scherziamo: è ricca di elementi importanti e di qualità. Darà tutto per conquistare la quarta posizione che dà diritto alla Champions League. È facilmente intuibile che contro di noi giocheranno al top e riavranno Immobile, che a Monaco è stato risparmiato proprio in funzione della gara di Udine. Ci sarà pure Milinkovic, assente all’andata, e tutti conoscono il suo valore. In poche parole: per conquistare un risultato positivo dovremo alzare l’asticella".

Lazio, il messaggio di Immobile per il papà: "Grazie per avermi insegnato il sacrificio e l'umiltà" - FOTO

Lazio, Lazzari ok per Udine. Per Fares distorsione al ginocchio

TORNA ALLA HOMEPAGE