Lazio, Lazzari ok per Udine. Per Fares distorsione al ginocchio

Lazzari sì, Fares verso il no. È il bollettino medico della trasferta di Monaco in vista di Udine. I due calciatori, usciti infortunati dalla partita con il Bayern, sono stati visitati oggi in clinica Paideia. L'esterno destro ha riportato una lussazione al mignolo della mano sinistra, il dito verrà immobilizzato e potrà scendere in campo domenica sera. Discorso diverso per l'algerino, quasi sicuramente out alla Dacia Arena. Per lui distorsione al ginocchio sinistro, lo stesso operato all'inizio della scorsa stagione per la lesione al legamento crociato.

Pubblicato 18/03/21