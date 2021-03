Lazio, il messaggio di Immobile per il papà: "Grazie per avermi insegnato il sacrificio e l'umiltà" - FOTO

Dopo aver ricevuto gli auguri dai suoi tre figli, Ciro Immobile ha dedicato un dolce messaggio su Instagram al papà. Condividendo l'immagine in compagnia di Antonio nel giorno della consegna della Scarpa d'Oro in Campidoglio, il bomber della Lazio ha aggiunto: "Grazie papà per aver sempre creduto in me, per la via che mi ha aiutato a tracciare senza mai impormi la tua, per avermi insegnato che le cose nella vita vanno conquistate con sacrificio, sudore e umiltà. Tanti auguri papà".

