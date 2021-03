Lazio, da Inzaghi e Immobile a Luis Alberto e Musacchio: gli auguri per i "papà biancocelesti" - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - Immancabile anche il messaggio per Ciro Immobile da parte della moglie Jessica e dei tre figli della coppia. Pubblicati sui social teneri scatti del bomber della Lazio con i suoi bimbi, la moglie ha aggiunto: "Al miglior papà che potessi mai desiderare per i nostri figli. Tu che dedichi tutta la tua vita per noi. A te che sei la loro forza, il loro porto sicuro. A te che sei semplicemente un papà innamorato. A te che trovi una soluzione ad ogni loro piccolo problema. A te che sei il loro eroe. Ti amiamo immensamente".

AGGIORNAMENTO ORE 10.35 - Qualche minuto più tardi sono arrivati gli auguri a Mateo Musacchio direttamente dal profilo Instagram della moglie Irene. La donna ha condiviso delle foto che ritraggono il calciatore della Lazio con i suoi due bimbi, aggiungendo: "Auguri al miglior papà, ti amiamo".

Nel giorno della festa del papà, anche i giocatori della Lazio hanno ricevuto dolci dediche dai propri figli. È il caso di Luis Alberto, a cui la moglie Patricia ha scritto un lungo messaggio su Instagram. Parlando al posto dei due bimbi Martina e Lucas, la spagnola ha fatto gli auguri al marito: "Ogni uomo può diventare un genitore ma ci vuole un uomo speciale per essere chiamato papà. Buona festa super papà. Grazie per avermi regalato ciò che più amo in questa vita. Ti amo amore". Puntuale poi il messaggio di Gaia Inzaghi, ma anche dei piccoli di casa Lorenzo e Andrea, per Simone: "Nessuno è perfetto. Ma la vostra imperfezione si è incastrata in modo magico con la mia. Auguri papà speciali".

