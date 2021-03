Gran Galà del Calcio 2021, oggi la premiazione: tanta Lazio tra i candidati

Oggi venerdì 19 marzo come ogni anno si terrà il Gran Galà del Calcio 2021, evento che premia il calciatore e la calciatrice dell'anno oltre alle top 11 maschile e femminile, allenatore, arbitro e società dell’anno, in riferimento alla stagione 2019/2020. I candidati saranno premiati da una giuria composta da allenatori, arbitri, ct ed ex ct della Nazionale, ma soprattutto dai calciatori e dalle calciatrici della Serie A. La serata sarà presentata da Umberto Calcagno e verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A a partire dalle 19:30. Tra i candidati c'è anche tanta Lazio: nella categoria difensori c'è il leone Acerbi, ma anche Milinkovic-Savic e Luis Alberto a centrocampo e l'immancabile Ciro Immobile fresco vincitore della Scarpa d'Oro. Simone Inzaghi è stato nominato invece per la categoria "Miglior allenatore". La Lazio è anche candidata insieme a Juventus e Atalanta come società dell'anno.

QUI LA LISTA COMPLETA DEI CANDIDATI:

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI: Donnarumma, Handanovic e Szczesny.

DIFENSORI: Acerbi, Bonucci, Cuadrado, De Vrij, Di Lorenzo, Gosens, Hateboer, Hernandez e Koulibaly.

CENTROCAMPISTI: Amrabat, Barella, Bentancur, Gomez, Kulusevski, Locatelli, Luis Alberto, Milinkovic Savic e Pjanic.

ATTACCANTI: Dybala, Ibrahimovic, Ilicic, Immobile, Lukaku e Cristiano Ronaldo.

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERI: Baldi, Giuliani e Schroffenegger.

DIFENSORI: Agard, Bartoli, Boattin, Fusetti, Gama, Guagni, Salvai, Sembrant e Tortelli.

CENTROCAMPISTI: Andressa Alves da Silva, Caruso, Cernoia, Galli, Giugliano, Mascarello, Parisi, Prugna e Simonetti.

ATTACCANTI: Bonansea, Bonetti, Giacinti, Girelli, Polli e Sabatino.

MIGLIOR ALLENATORE

Roberto De Zerbi, Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi.

MIGLIORI ARBITRO

Gianpaolo Calvarese, Daniele Orsato e Gianluca Rocchi.

SOCIETÀ

Atalanta, Juventus e Lazio.

