Bayern Monaco - Lazio, probabili formazioni: i dubbi di Inzaghi per il ritorno

Ritorno degli ottavi di Champions League. Martedì la Lazio volerà a Monaco per sfidare il giorno successivo il Bayern di Flick. All’andata il risultato è stato di 4-1 per i tedeschi, che hanno così ipotecato il passaggio al turno successivo. Con tutta probabilità sarà l’ultima partita europea dei biancocelesti in questa stagione, ma Inzaghi non potrà fare troppi calcoli. Rispetto alla formazione vista venerdì sera contro il Crotone, il tecnico dovrebbe cambiare pochi interpreti. Lulic e Caicedo si candidano per una maglia da titolare al posto di Fares e Correa, apparsi poco brillanti in campionato. Il ritorno di Radu consente ad Acerbi di rimanere fermo al centro della retroguardia, che sarà completata da uno tra Patric e Musacchio, entrambi protagonisti in negativo all’andata. Reina rimane in vantaggio su Strakosha, e anche in mezzo al campo Inzaghi è tentato a lasciare il terzetto titolare.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. All.: Flick.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.